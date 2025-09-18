'Veliaht' ilan edildi

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 3'üncü bölüm tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; Zülfikar, Timur’u herkesin önünde 'Zafer' olarak veliaht ilan ediyor. Yahya, Timur’un düğün fotoğraflarını merak ederken Karslı ailesi, Reyhan ve Timur için fotoğraf düzenlemek zorunda kalıyor.

Ancak bu formalite mutluluğun gölgesinde gerçek Zafer’in öfkesi giderek büyüyor. Derya, Yahya’yı Beyazıt’tan uzak durması için uyarırken, aralarındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde ise Doğu Kapı Turizm ile Muharrem Kaptan Turizm’in ortaklığının duyurulduğu düğünde, Timur ve Reyhan’ın dansı dikkat çekerken Ceset’in Timur’u görmesi yeni bölüme dair heyecanı doruğa çıkarıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. ‘Veliaht’ yeni bölümüyle 25 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de! #resim#1294978#