Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları kim?
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş gibi oyuncuların rol aldığı dizide otogarda yaşanacak beklenmedik gelişmeler ise tamamen yeni bir dönemi başlatıyor. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları kim?
Veliaht dizisi için geri sayım başladı. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, Veliaht ne zaman başlıyor? İşte Veliaht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veliaht 11 Eylül Perşembe 20.00'de Show TV’de ekranlara gelecek, FARO’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’ dizisi geçtiğimiz haftalarda sete çıktı. Tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandıran diziden ilk kareler paylaşıldı.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar.
Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
