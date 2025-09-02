Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları kim?

Veliaht dizisi için geri sayım başladı. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, Veliaht ne zaman başlıyor? İşte Veliaht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu