Veliaht 10.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht yeni bölüm hemen izle ekranı

Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

VELİAHT CANLI İZLE

Veliaht 10. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ