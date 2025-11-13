Habertürk
        Veliaht 10.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht yeni bölüm hemen izle ekranı

        Veliaht 10.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht yeni bölüm hemen izle ekranı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 10.bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün rol aldığı dizide Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez. Heyecan dolu yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte, Veliaht 10.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Giriş: 13.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:29
        • 1

          Veliaht 10.bölüm izleyiciyle Show TV ekranlarında buluşacak. Yeni bölümde Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Veliaht 10.bölümde neler olacak? İşte, Veliaht son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        • 2

          VELİAHT 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.

        • 3

          Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

          VELİAHT CANLI İZLE

          Veliaht 10. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

