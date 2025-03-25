Mansur Yavaş ve Veli Ağababa Ekrem İmamoğlu'nu yarın ziyarete gidecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa yarın Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara kapalı cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Veli Ağaba şu ifadelere yer verdi:
Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz.