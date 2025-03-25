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        Haberler Gündem Mansur Yavaş ve Veli Ağababa Ekrem İmamoğlu'nu yarın ziyarete gidecek

        Mansur Yavaş ve Veli Ağababa Ekrem İmamoğlu'nu yarın ziyarete gidecek

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa yarın Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:29
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        Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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        CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara kapalı cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Veli Ağaba şu ifadelere yer verdi:

        Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz.

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        #veliağababa
        #Mansur Yavaş
        #Ekrem İmamoğlu
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