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        Haberler Bilgi Gündem Vekaletle kurban kesim bedeli 2025: Diyanet İşleri ve Kızılay yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesme ücreti kaç TL, ne kadar?

        2025 vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet ve Kızılay yurt içi ve yurt dışı ücretini açıkladı

        Kurban Bayramı yaklaşırken vekaletle kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için 2025 yılı kurban bedelleri duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay, hem yurt içi hem de yurt dışı kurban bağışları için ayrı ayrı fiyatlar belirledi. Bu yıl Kızılay, bağışçıların daha rahat katkı sunabilmesi için taksitli ödeme imkânını da devreye aldı. Peki, 2025 yılında vekaletle kurban bağışı ne kadar ve bağış süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar ve tüm merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:50
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ardından Kızılay da 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl bağışçıların kolaylıkla destek olabilmesi için taksitli ödeme imkânının devreye alındığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışı kurban bağış bedelleri ise ayrı ayrı duyuruldu. Peki, 2025’te vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar olacak? İşte bağış süreci ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        • 2

          2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?

          Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

        • 3

          KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI

          Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

          Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.

        • 4

          2025 DİYANET İŞLERİ VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

          Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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