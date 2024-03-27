Vehbi Koç kaç yaşında öldü? Vehbi Koç kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Vehbi Koç kaç yaşında öldü? Vehbi Koç kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Vehbi Koç, 20 Temmuz 1901 tarihinde Ankara'da doğdu. Ticarete küçük yaşlarda başlayan Koç, zaman içinde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini kurarak iş dünyasında adından sıkça söz ettirdi. Koç Holding, günümüzde de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etmektedir. Vehbi Koç'un iş başarılarının yanı sıra, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri de onun topluma olan katkısını göstermektedir. Biz de bu yazımızda Vehbi Koç’un kim olduğu, nerede, ne zaman ve kaç yaşında öldüğü gibi konuları ele alacağız.

Vehbi Koç Kimdir?

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Vehbi Koç, Türkiye'nin iş dünyasında iz bırakan önemli figürlerden biridir. 1901 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Çoraklık bölgesindeki aile yazlığında dünyaya geldi. Koç ailesinin tek erkek evladı olan Vehbi, eğitimine mahalle mektebinde başladı ve ardından Ankara İdadisi'nde öğrenim gördü, ancak lise eğitimi uzun sürmedi.

Genç yaşlarda ticarete atılan Vehbi Koç, 1917'de babası tarafından açılan küçük bir dükkanla iş hayatına adım attı. Burada çeşitli gıda maddeleri ve günlük ihtiyaç ürünleri satarak ticaretin temellerini öğrendi. Kendi adını taşıyan ilk şirketini 1926 yılında kurdu ve ticari faaliyetlerini genişleterek Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte artan yapı malzemeleri talebini karşılamaya yönelik adımlar attı. İstanbul ve Eskişehir'de açtığı şubelerle iş ağını genişletti.

Vehbi Koç, 1948'de General Electric ile yaptığı anlaşmayla Türkiye'de sanayileşme yolunda önemli bir adım attı ve 1952'de ilk ampul fabrikasını hayata geçirdi. 1950'lerden itibaren otomobil, ev aletleri, tekstil gibi alanlarda üretim yaparak Koç Grubu'nu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Özellikle Ford ve Fiat gibi dünya devleriyle yapılan ortaklıklar, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine büyük katkı sağladı.

REKLAM Koç, 1963 yılında tüm şirketlerini Koç Holding bünyesinde birleştirerek Türkiye'de holding dönemini başlattı. Gıda, perakende, finans, enerji ve daha birçok alanda kurduğu şirketlerle Koç Grubu, uluslararası alanda da tanınan bir marka haline geldi. Vehbi Koç, iş hayatındaki 76 yıl boyunca 108'den fazla şirketi bünyesinde topladı ve Koç Topluluğu, bugün dünya çapında bilinen dev bir işletme grubuna dönüştü. 1984 yılında aktif iş hayatından emekliye ayrılan Vehbi Koç, sosyal sorumluluk projelerine daha fazla zaman ayırmaya başladı. Oğlu Rahmi Koç, babasının ardından Koç Grubu'nun yönetimini devralarak ailenin iş geleneğini sürdürdü. Vehbi Koç'un kurduğu bu dev iş imparatorluğu, günümüzde de Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor. Vehbi Koç Ne Zaman Öldü? Vehbi Koç kaç yaşında öldü sorusu sanayici ve iş insanı Vehbi Koç ile ilgili sıklıkla yapılan aramalardan biridir. Koç, 25 Şubat 1996 yılında hayata gözlerini yumdu. Vehbi Koç öldüğünde 95 yaşındaydı.

Vehbi Koç Nerede Öldü? Koç Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olarak tanınan Vehbi Koç, 95 yıl süren hayatının her anında çalışmayı ilke edinmiş bir iş insanıydı. Antalya'da geçirdiği bayram tatilinde, 25 Şubat 1996 tarihinde akşam saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Türkiye'nin sanayi alanındaki gelişimine büyük katkılar sağlayan Vehbi Koç, o gün saat 18.33'te kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 27 Şubat 1996 Salı günü, Vehbi Koç için Koç Holding'in Nakkaştepe tesislerinde bir anma töreni düzenlendi. Sabah saat 09.00'da başlayan tören, saygı duruşu ile açıldı. Törenin ardından, Vehbi Koç'un tabutu, oğlu, torunları ve şirketin üst düzey yöneticileri tarafından, Ankaralı seymenlerin de eşlik ettiği törenle cenaze aracına taşındı. Vehbi Koç için düzenlenen cenaze namazı ve resmi tören, saat 10.00'da Fatih Camii'nde gerçekleştirildi. Bu tören, Koç'un ülkesine ve insanına duyduğu derin sevgiyle özdeşleşen bir figür olarak anılmasını sağladı ve binlerce insanı Fatih Camii'ne çekti. Vehbi Koç'un son dileği doğrultusunda, törende çiçek çelenkleri yerine, onun kurucusu olduğu Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağış yapılması tercih edildi. Bu, Vehbi Koç'un eğitime olan inancının ve desteklerinin bir yansıması olarak kabul edildi. Zeki Alasya kaç yaşında öldü?

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