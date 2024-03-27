Zeki Alasya kaç yaşında öldü? Zeki Alasya kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?
Zeki Alasya, 1943 yılında İstanbul'da doğdu ve genç yaşlardan itibaren sanata olan ilgisiyle dikkat çekti. Tiyatro ile başlayan sanat yolculuğu, zamanla sinema ve televizyona da taşındı. Alasya'nın canlandırdığı karakterler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve onu Türk eğlence dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Alasya'nın sanatı, sadece güldürmekle kalmayıp, eleştirel bir bakış açısı da sunarak toplumsal mesajlar verdi. Biz de bu yazımızda Zeki Alasya'nın kim olduğu, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldüğü ile ilgili bilgiler paylaşacağız.
Zeki Alaysa Kimdir?
Zeki Alasya, Türkiye'nin tiyatro ve sinema alanında iz bırakmış değerli bir sanatçı ve yönetmenidir. İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde 18 Nisan 1943 tarihinde doğan Alasya, Kıbrıs kökenli bir aileden gelmektedir ve Osmanlı döneminin tanınmış isimlerinden Kâmil Paşa'nın yeğenidir. Eğitim hayatını Robert Koleji'nde tamamlayan Alasya, sanat yolculuğuna 1959 yılında MTTB tiyatrosunda adım atmış ve amatör bir başlangıç yapmıştır. Tiyatro kariyerine Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında devam eden sanatçı, daha sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır.
1973 yılı itibarıyla film çekmeye başlayan Alasya, Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında eşsiz bir ikili oluşturarak, birçok unutulmaz yapımda birlikte rol almışlardır. Bu ikilinin yer aldığı "Salak Milyoner", "Köyden İndim Şehire", "Güler Misin Ağlar Mısın", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" ve "Hasip ile Nasip" gibi eserler, Alasya'nın komedi alanındaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Sanatçı, yönetmenlik kariyerinde de "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Caferin Çilesi" gibi önemli filmlere imza atmış, 1998 yılında ise kültürel katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.
Zeki Alasya'nın sanat hayatı, televizyon dizilerinde de sürmüş, "Akasya Durağı" ve "Küçük Ağa" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Sinemadaki son rolünü 2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" filminde sergileyen Alasya, sanat dünyasına yaptığı katkılarla kalıcı bir miras bırakmıştır.
Zeki Alasya Filmleri:
Zeki Alasya Ne Zaman Öldü?
Zeki Alasya kaç yaşında öldü sorusu büyük usta Alasya ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Alasya öldüğünde 72 yaşındaydı.
Zeki Alasya Neden Öldü?
22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer problemleri nedeniyle tedavi altına alınan Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanatçının cenazesi, 10 Mayıs 2015 Pazar günü Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.