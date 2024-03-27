Zeki Alasya kaç yaşında öldü? Zeki Alasya kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Zeki Alasya kaç yaşında öldü? Zeki Alasya kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Zeki Alaysa Kimdir?

Zeki Alasya, Türkiye'nin tiyatro ve sinema alanında iz bırakmış değerli bir sanatçı ve yönetmenidir. İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde 18 Nisan 1943 tarihinde doğan Alasya, Kıbrıs kökenli bir aileden gelmektedir ve Osmanlı döneminin tanınmış isimlerinden Kâmil Paşa'nın yeğenidir. Eğitim hayatını Robert Koleji'nde tamamlayan Alasya, sanat yolculuğuna 1959 yılında MTTB tiyatrosunda adım atmış ve amatör bir başlangıç yapmıştır. Tiyatro kariyerine Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında devam eden sanatçı, daha sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır.

1973 yılı itibarıyla film çekmeye başlayan Alasya, Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında eşsiz bir ikili oluşturarak, birçok unutulmaz yapımda birlikte rol almışlardır. Bu ikilinin yer aldığı "Salak Milyoner", "Köyden İndim Şehire", "Güler Misin Ağlar Mısın", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" ve "Hasip ile Nasip" gibi eserler, Alasya'nın komedi alanındaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Sanatçı, yönetmenlik kariyerinde de "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Caferin Çilesi" gibi önemli filmlere imza atmış, 1998 yılında ise kültürel katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

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Zeki Alasya'nın sanat hayatı, televizyon dizilerinde de sürmüş, "Akasya Durağı" ve "Küçük Ağa" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Sinemadaki son rolünü 2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" filminde sergileyen Alasya, sanat dünyasına yaptığı katkılarla kalıcı bir miras bırakmıştır.

Zeki Alasya Filmleri: Karaoğlan Geliyor

Sev Kardeşim

Tarkan Altın Madalyon

Tatlı Dillim

Hamsi Nuri

Kaynanam Kudurdu

Yalancı Yarim

Beş Tavuk Bir Horoz

Köyden İndim Şehire

Mavi Boncuk

Mirasyediler

Salak Milyoner

İmparator

Şenlik Var / Bal Kız

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

Güler Misin Ağlar Mısın

Nereden Çıktı Bu Velet

Hasip ile Nasip

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Aslan Bacanak

Sivri Akıllılar

Cafer'in Çilesi

Petrol Kralları

Doktor

Garibin Çilesi Ölünce Biter

Köşe Kapmaca

Vay Başımıza Gelenler

Şaka Yapma

Baş Belası

Davetsiz Misafir

Dönme Dolap

Gülümseyen Dünya

Yanlış Numara

Patron Duymasın

Namus Düşmanı

Biz Bize Benzeriz

Zeki Metince

Güle Güle

Oyunbozan

Dedem, Gofret ve Ben

Anne Babamla Evlensene

Rus Gelin

Hababam Sınıfı Merhaba

Ömerçip

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de

Kalbin Zamanı

Pardon

Şans Kapıyı Kırınca

Can

Hayattan Korkma

Aşk Geliyorum Demez

Zeki Alasya Ne Zaman Öldü? REKLAM Zeki Alasya kaç yaşında öldü sorusu büyük usta Alasya ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Alasya öldüğünde 72 yaşındaydı. Zeki Alasya Neden Öldü? 22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer problemleri nedeniyle tedavi altına alınan Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanatçının cenazesi, 10 Mayıs 2015 Pazar günü Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dilber Ay kaç yaşında öldü?

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