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        Haberler Spor Futbol Vedat Muriqi'ye İtalya'dan sürpriz talip: Geri dönebilir! - Futbol Haberleri

        Vedat Muriqi'ye İtalya'dan sürpriz talip: Geri dönebilir!

        Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe forması giyen ve son olarak da İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. Muriqi'nin İtalya'ya döneceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:47
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        Muriqi'ye İtalya'dan sürpriz talip!
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        Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Lazio'ya transfer olmuştu.

        İtalya'da tutunamayan Kosovalı forvet önce Mallorca'ya kiralandı daha sonra ise bonservisi alındı.

        İspanya'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli golcü, İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre yeniden Serie A'ya dönebilir.

        Europacalcio'nun haberinde Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

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        Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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