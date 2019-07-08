• Olaylar bu minvalde gelişirken Rizespor, Galatasaray'ın kendileri ile görüşmeden oyuncu ile anlaşmasına çok kızıyor. Tıpkı daha evvelki yıllarda Kayserispor'a Amrabat transferinde yapıldığı gibi. O zamanın Kayseri yönetimi, bu kural dışı görüşme nedeniyle G.Saray'a "Sizi FIFA'ya şikayet edeceğiz" demiş ve 8.5 milyon Euro'luk 'Amrabat kazığı' bu şekilde oluşmuştu. Benzer durumdaki Rize, G.Saray'a tepki gösterince Abdürrahim Albayrak işi tatlıya bağlamak adına 3 milyon 750 bin Euro'luk son teklifi yapıyor.