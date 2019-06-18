18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hasan Kartal, toplantının ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sayın Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriç için konuştu. 'En iyi bize uyar' dedi. 'İstiyorsan al' dedim ama 'Şu rakamı veririm, bu rakamı veririm' demedi. Bizim kulüplere olan mesafemiz eşit şekilde. Biz en iyi teklifi verene, Vedat Muriç'i yollayacağız. Ayrıca onu da üzmek istemiyoruz. Daha 24 yaşında ve kendisini gösterebileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Hayırlısı neyse, o olsun." dedi.
"3 MİLYON EURO'YA SATMAYIZ, BİZDE KALSIN"
Golcü oyuncu Vedat Muriç'in transferiyle ilgili açıklamalarına devam eden Hasan Kartal, " Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Toulouse ve bir takımdan daha teklif var, adını bilmiyorum. Bizim duyumlarımız 3 milyon Euro civarında ama bu rakama, bizde kalmasında daha hayır var. En çok rakamı verene satarız ama belli bir rakamın altına düşmek istemiyoruz. Vedat Muriç şu an tüm takımlara eşit mesafede." diye konuştu.
"LEHİMİZE BİR SÜREÇ İZLEYECEĞİZ"
Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kimse Vedat Muriç'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muriç, altın değerinde bir oyuncumuz." dedi.
Bakır yaptığı açıklamada, transfer sezonunda en çok konuşulan futbolculardan birinin oyuncuları Vedat Muriç olduğunu belirtti.
Muriç'in Süper Lig'de geçen sezon 17 gol attığını anımsatan Bakır, "Ligin en fazla gol atan ikinci oyuncusu. Attığı gollerin yanında takıma yaptığı katkı ortada. Transferde adının konuşulması elbette sevindirici ama biz ve taraftarımız Vedat Muriç'in takımda kalmasını istiyoruz. Fakat, oyuncumuzun gelecek planlamasına da saygı duyuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından önemli takımlardan teklifler var. Sözlü olarak bazı kulüpler ile de görüştük. Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
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