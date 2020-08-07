Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muric, İtalya yolcusu...

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Lazio'nun Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığını duyurdu. Lazio'nun sarı-lacivertli takımın kapısını 18 milyon euro ile çaldığı belirtildi.

Bu sezon ligi 4. sırada bitiren ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Lazio'nun Muric dışında David Silva ve Borja Mayoral'ı da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.