Lazio'da geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarların tepki gösterdiği Vedat Muriç'e yeni teknik direktör Maurizio Sarri'den destek geldi.

Lazio'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftara açık gerçekleşen antrenmanda bazı taraftarlar Vedat Muriç'e sözlü olarak ve el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

Lazio Teknik Direktörü Sarri ise hemen Vedat'a tepki gösteren bir taraftarın yanına giderek "Eğer Vedat Muriç hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan dışarı attırırım" dedi.

O anlar ekranlara böyle yansıdı...