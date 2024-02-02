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        Haberler Televizyon VEDA | Gelinim Mutfakta 2 Şubat 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını, bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 2 Şubat 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

        Gelinim Mutfakta'da eleme günü heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile 10 bileziğin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. İşte, 2 Şubat 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:13
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        • 1

          Kanal D'de hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri açıklanıyor. Programda bugün Yeşim, Tuğba, Selda ve Özlem arasından bir gelin elenecek. Peki, 2 Şubat 2024 Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanı alarak çeyrek altının kazananı ile haftanın en fazla puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelinler henüz açıklanmadı.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Veda eden yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 4

          2 ŞUBAT 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          2 Şubat 2024 Cuma gününün puan durumu henüz belli olmadı. Dün ise Nursel Ergin puanlamayı iptal etti ve tüm gelinler 0 puan aldı.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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