Survivor'da kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Kardeniz, Pınar, Aysu, Berna eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde takımlar arasında ödül oyunu oynadı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girişti. İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödülü oyununu kazanan takım ve adaya veda eden isim...
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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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1 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyununu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu mavi takım kazandı.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kardeniz
Pınar
Aysu
Berna
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1 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu. Eleme düellosunun finalinde Aysu ve Kardeniz kıyasıya bir rekabete girdi. Eleme düellosunun sonunda Kardeniz Survivor hayallerine ve adaya veda eden üçüncü isim oldu.
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SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Dora
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SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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