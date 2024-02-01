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        Haberler Televizyon VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Kardeniz, Pınar, Aysu, Berna eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde takımlar arasında ödül oyunu oynadı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girişti. İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödülü oyununu kazanan takım ve adaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 00:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:33
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        • 1

          Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          1 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyununu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Kardeniz

          Pınar

          Aysu

          Berna

        • 4

          1 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu. Eleme düellosunun finalinde Aysu ve Kardeniz kıyasıya bir rekabete girdi. Eleme düellosunun sonunda Kardeniz Survivor hayallerine ve adaya veda eden üçüncü isim oldu.

        • 5

          SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Yunus Emre

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

          Dora

        • 6

          SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Gözbaşı

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

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