1 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu. Eleme düellosunun finalinde Aysu ve Kardeniz kıyasıya bir rekabete girdi. Eleme düellosunun sonunda Kardeniz Survivor hayallerine ve adaya veda eden üçüncü isim oldu.