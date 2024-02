Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...