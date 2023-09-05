Vecino, Galatasaray'a neden transfer olmadı? İşte nedeni... - Son Dakika Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

Vecino, Galatasaray'a neden transfer olmadı? İşte nedeni... - Son Dakika Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

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Orta saha takviyesi için uzun süredir görüşmeler yürüten ve yoğun mesai harcayan Galatasaray'da geçen günlerde Matias Vecino'nun transferi gündeme gelmiş ancak bu transfer son anda yatmıştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Uruguaylı oyuncunun transferine Maurizio Sarri engel oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da günlük olarak yayınlanan Il Messaggero'nun haberine göre Galatasaray, Vecino'nun transferi için Lazio ile 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi için randevular alınıp detaylar görüşülürken transferde pürüz çıktı.

REKLAM Habere göre Galatasaray, Uruguaylı yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlarken Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri bu transfer engel oldu. Haberde Sarri'nin oyuncunun planları arasında yer alması nedeniyle bu transfere izin verilmemesini istediği kaydedildi. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Vecino'nun yerinin doldurulmasının zor olacağını düşünen Sarri'nin bu transfere izin verilmemesini talep ettiği de belirtildi.

UEFA LİSTESİNE VERİLDİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Atletico Madrid ve Celtic ile mücadele edecek Lazio'da Matias Vecino, UEFA listesine de dahil edildi. A Listesine kontenjan nedeniyle 25 oyuncu yerine 22 oyuncu veren Lazio'da Mandas ve Basic listeye dahil edilmezken Vecino kendisine 22 oyuncu arasında yer buldu. Lazio'nun UEFA'ya verdiği listede şu oyuncular yer alıyor: KALECİLER: Provedel, Sepe. SAVUNMA: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli. ORTA SAHA: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino. FORVET: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

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