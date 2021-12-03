VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) edebiyat kitaplığı yeni eserlerle genişlemeye devam ediyor. Eğitimci ve yazar William Howard Armstrong, ilk kez 1969 yılında yayımlanan “Sounder” eseri ile okura “merhaba” diyor. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra “Sounder”, Birleşik Devletler’de çocuk edebiyatı için verilen en prestijli ödüllerden John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanıyor. 1930’lu yıllarda Amerika’da köleciliğin ardından gelen “ortakçılık” isimli bir tarım sisteminde varoluş mücadelesi veren siyahî bir ailenin hikâyesini konu alıyor. Doğu Rüzgâr Özer’in çevirmenliğini yaptığı ve Ahmet Can Palüza’nın resimleştirdiği eser, 19’uncu yüzyılda yoksul bir Afrikalı-Amerikalı çocuğun okuma ve öğrenme merakı ile sadık inancının izini sürüyor.
Ailesini dönemin zorlu koşullarına rağmen geçindirmeye çalışan baba, çoğu zaman av köpeği Sounder ile kulübelerine eli boş döner. Bir gün eve yiyecekle dönmeye başarır ama aile bireylerinin sevinci uzun sürmez. Eve gelen öfkeli bir şerif ve iki yardımcısı, çocuğun babasını, hayvanı bir çiftlikten çaldığı iddiasıyla tutuklar. Dünya Gençlik Edebiyatı’nda bir dönüm noktası olan ve beyaz perdeye de uyarlanan eser, çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan bir çocuğun zamanla kendi aklına ve gücüne güvenmesini, geleceğe daha emin adımlar atabilecek cesareti kendisinde bulabilmesini anlatıyor.
Okuru, ailesine bağlı, onurlu ve güçlükler karşısında yılmaz bir çocuğun dünyasına şahitlik etmeye çağıran roman, renk ve sınıf farklarından güçlü olan sevgi bağlarına, hayvanlara ve var olanın olduğu gibi kucaklanmasına dikkat çekiyor.
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