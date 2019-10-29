Vazelin ile kirpik uzatmak mümkün mü? Vazelin kirpikleri kaç günde uzatır?

Uzun kirpiğe sahip olmak ve o kirpiklerin bulunduğu gözlerle etrafa keskin bakışlar atmak her kadının isteğidir. Uzun kirpikler çekici göstermesinin yanında sağlıklı olmayı da anlatır. Kirpiklerin dökülmesi ve aralıklarda boşluklar olması kıl diplerinin kurumasından ve sağlıksız olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda bakımsız gözükürler ve kadınlar bu durumu maskara kullanarak kapatmak isterler.

Kirpikleriniz dökülüyor ve sağlıksız görünüyorsa mutlaka önlem almalısınız. Kirpikler 3 aylık dönemlerde dökülerek tekrar yenilenirler. Uzamaları ise 2 ay gibi bir sürede gerçekleşir. Kirpiklerin sağlıksız olması bu sürenin uzamasına ve kirpik çıkmamasına neden olabilmektedir.

Peki, kirpiklerin dökülmesi nasıl önlenir ve ne yapılabilir?

Vazelin Kullanın

Sürekli makyaj yapmak kirpiklerin yıpranmasında en büyük etkendir. Makyaj yapmayı bir süre bırakın. Doğal vazelin yağı ile kirpiklerinize yatmadan önce dip kısımlarına üstlerine friksiyon yapın. Gece uyumadan önce uygulamanız daha iyi olacaktır. Vazelin kirpik diplerinin beslenmesine ve korunmasına yardımcı olacak; kirpiklerin tekrar çıkarak gürleşmesini sağlayacaktır. Vazelini gözünüze kaçırmamaya özen gösteriniz; kaçtığı zaman hemen yıkamalısınız. Alerji yapabilir.