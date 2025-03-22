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        Haberler Dünya Vatikan: Papa yarın hastane önünde kendisini bekleyenleri selamlamayı planlıyor | Dış Haberler

        Vatikan: Papa yarın hastane önünde kendisini bekleyenleri selamlamayı planlıyor

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, yarın tedavi gördüğü hastanenin önünde kendisini bekleyenleri pencereden selamlamayı ve onlarla beraber dua etmeyi planladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:45
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        Vatikan: Papa yarın kendisini bekleyenleri selamlayacak
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        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin, Vatikan Basın Ofisi yeni bilgiler paylaştı.

        Paylaşılan bilgilere göre, Papa Franciscus, yarın yapılacak geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önünde bulunanları pencereden selamlayacak ve onlarla dua edecek.

        Böylece, bir ayı aşkın süredir hastanede yatan Papa, ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kendisini bekleyenleri selamlamış olacak. Vatikan, 16 Mart'ta da Papa'nın hastanedeki şapelde dua ederken arkadan çekilmiş tek kare fotoğrafını paylaşmış, bu fotoğraf, Katoliklerin ruhani liderinin hastaneye yatmasının ardından ilk görseli olmuştu.

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        Bu arada, Papa'nın duayı yönetmeyeceği, önceki haftalarda olduğu gibi duadaki konuşma metninin yazılı paylaşılacağı belirtildi.

        Diğer yandan, Vatikan dün akşam saatlerinde Papa'nın sağlık durumuna ilişkin paylaştığı son bilgide, "Papa'nın sağlık durumu stabil seyrediyor. Solunum yollarında hafif iyileşmeler devam ediyor. Geceleri artık maskeli mekanik ventilasyon kullanmak yerine, sadece yüksek akımlı oksijen tedavisi alıyor. Doktorlar, henüz hastaneden taburcu edilip edilmeyeceğine dair bir bilgi vermedi." ifadeleri kullanıldı.

        - Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

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        22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

        Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

        Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

        4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

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        #vatikan
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