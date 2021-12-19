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Vatandaştan TOGG'a yeni logo önerisi!

Vatandaştan yerli otoya yeni logo önerisi!

Yerli elektrikli otomobilin geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) önceki gün tanıttığı yeni logosu sosyal medyada tartışma başlattı. Kullanıcıların bazıları şirketin logosunu özgün bulmayarak, fazla sade olduğu yönünde eleştirilerini sıralarken, bazı kullanıcılar ise TOGG'un yeni logosunun global pazarda rekabet için doğru karar olduğu yönünde destek mesajları verdi. Sosyal medyada başlayan tartışmaya dahil olan birçok kullanıcı ise, TOGG için kendi tasarımları ile yarattıkları logo önerilerini paylaştılar...

19.12.2021 - 17:52 | Güncelleme: OTOMOBİL
HABERTURK.COM

  • Yerli elektrikli otomobili yollara çıkaracağı tarih heyecanla beklenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) önceki gün tanıttığı yeni logosu sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

  • Birçok sosyal medya kullanıcısı TOGG'un logosunu fazla sade bulurken, yerli otomobilin logosunu global markalara benzetenler de oldu. 

  • Ayrıca, sosyal medyada yerli elektrikli otomobilin logosunun özgün olmadığı yönünde yapılan eleştiriler de dikkat çekti.

  • Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcılarının da global markaların logolarına atıfta bulunarak, TOGG'un yeni logosunun global pazarda rekabet için doğru karar olduğu yönünde destek mesajları verdiği görüldü.

  • TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni logosu, yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

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