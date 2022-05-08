Vatan Partisi İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

AA'nın haberine göre; eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.