Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Real Madrid ile oynanan final maçında 23 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynarken, üst üste iki yıl bu ödülün sahibi oldu.

Türk Hava Yolları tarafından da Micic'e 1 milyon mil hediye edildi.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Doğup büyüdüğü şehirde kazandığı şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşayan ve Sırbistan bayrağına sarılan Micic mikrofonlara ise şunları söyledi:

"Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse söyleyecek bir şeyim kalmadı. 4 sene önce burada oynamış üçüncü olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler"