İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti!
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı. Şehir Hatları, seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı. İşte iptal edilen vapur seferleri...
İstanbul'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu ve vapur seferleri hava muhalefetine takıldı.
AA'da yer alan habere ve Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.
BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.