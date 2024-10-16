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İstanbul'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu ve vapur seferleri hava muhalefetine takıldı.

AA'da yer alan habere ve Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

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BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.