Vanilyalı sufle, son yıllarda market ve restoranlarda en çok satılan tatlılardan biridir. Sonbaharda ve yağmurlu günlerde daha iyi giden sufle tarifini vereceğim sizlere.

Vanilyalı Sufle İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı süt

3 kahve fincanı tozşeker

50 gram tereyağı

4 yumurta

2 kahve fincanı un

1 çubuk vanilya

1 tutam tuz

Vanilyalı Sufle Yapılışı:

Sufle kalıbı yağa bulanır, sonra bir fincan toz şeker her yanına eşit biçimde dağılmak üzere serpilir.

Diğer tarafta tencereye süt bir tutam tuz, bir çubuk vanilya ve kalan şeker konularak, ateşe oturtulur.

Süt kaynamaya başlayınca tencere hemen ateşten indirilir.

Bir başka kabın içinde tereyağı eritilir, tahta kaşıkla hızlısı karıştırılırken un elenerek azar azar katılır.

Sonra karıştırmaya ara vermeden, içinden vanilya çubuğu çıkarılmış sıcak süt ince ince akıtılarak yağlı una yedirilir.

Bu krema 5 dakika kadar karıştırılarak pişirilir, sonra ateşten indirilir ve soğumaya bırakılır daha sonra yumurtaların sarıları da teker teker katılır.

Yumurtaların akları daha bir tutam tuz katılarak, kar köpüğü haline gelinceye kadar çırpılarak kabartılır.

Yavaş yavaş karıştırılmak da olan kremaya katılır, krema kalıba dökülür ve 140 derecedeki ısıtılmış fırına sürülür

25 dakika sonra fırının ısısı azar azar artırılır, ısı öyle bir biçimde artırılmalıdır ki sufle fırından çıkartılmadan 7 dakika önce fırının ısısı da 200 dereceye ulaşmış olmalıdır.

Böylece 20 dakikada daha pişirilmiş olur.

Püf Noktası:

İstenildiği takdirde vanilyalı sufle, çikolatalı krema ile birlikte servis yapılabilir.

Bunun için 150 gram rendelenmiş veya bıçakla küçük parçalara bölünmüş olan çikolata porselen bir kap içinde benmari usulüyle eritilir.

Diğer tarafta bir tencerede 2 yumurtanın sarısı kabarıncaya kadar iyice çırpılır, sonra buna 2 kahve fincanı toz şekerle, yarım kahve fincanı un katılarak, tahta kaşıkla karıştırılır.

Karışım birbirine iyice yedirildikten sonra kaynar süt yavaş yavaş katılır ve krema ateşe oturtulur.

Hızlı hızlı karıştırılırken, içinde erimiş çikolata dökülür.

Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra, bir kâseye boşaltılır ve sufle ile servis yapılır.