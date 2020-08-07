Vanilyalı sufle, son yıllarda market ve restoranlarda en çok satılan tatlılardan biridir. Sonbaharda ve yağmurlu günlerde daha iyi giden sufle tarifini vereceğim sizlere.
Vanilyalı Sufle İçin Gereken Malzemeler:
- 2 su bardağı süt
- 3 kahve fincanı tozşeker
- 50 gram tereyağı
- 4 yumurta
- 2 kahve fincanı un
- 1 çubuk vanilya
- 1 tutam tuz
Vanilyalı Sufle Yapılışı:
- Sufle kalıbı yağa bulanır, sonra bir fincan toz şeker her yanına eşit biçimde dağılmak üzere serpilir.
- Diğer tarafta tencereye süt bir tutam tuz, bir çubuk vanilya ve kalan şeker konularak, ateşe oturtulur.
- Süt kaynamaya başlayınca tencere hemen ateşten indirilir.
- Bir başka kabın içinde tereyağı eritilir, tahta kaşıkla hızlısı karıştırılırken un elenerek azar azar katılır.
- Sonra karıştırmaya ara vermeden, içinden vanilya çubuğu çıkarılmış sıcak süt ince ince akıtılarak yağlı una yedirilir.
- Bu krema 5 dakika kadar karıştırılarak pişirilir, sonra ateşten indirilir ve soğumaya bırakılır daha sonra yumurtaların sarıları da teker teker katılır.
- Yumurtaların akları daha bir tutam tuz katılarak, kar köpüğü haline gelinceye kadar çırpılarak kabartılır.
- Yavaş yavaş karıştırılmak da olan kremaya katılır, krema kalıba dökülür ve 140 derecedeki ısıtılmış fırına sürülür
- 25 dakika sonra fırının ısısı azar azar artırılır, ısı öyle bir biçimde artırılmalıdır ki sufle fırından çıkartılmadan 7 dakika önce fırının ısısı da 200 dereceye ulaşmış olmalıdır.
- Böylece 20 dakikada daha pişirilmiş olur.
Püf Noktası:
- İstenildiği takdirde vanilyalı sufle, çikolatalı krema ile birlikte servis yapılabilir.
- Bunun için 150 gram rendelenmiş veya bıçakla küçük parçalara bölünmüş olan çikolata porselen bir kap içinde benmari usulüyle eritilir.
- Diğer tarafta bir tencerede 2 yumurtanın sarısı kabarıncaya kadar iyice çırpılır, sonra buna 2 kahve fincanı toz şekerle, yarım kahve fincanı un katılarak, tahta kaşıkla karıştırılır.
- Karışım birbirine iyice yedirildikten sonra kaynar süt yavaş yavaş katılır ve krema ateşe oturtulur.
- Hızlı hızlı karıştırılırken, içinde erimiş çikolata dökülür.
- Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra, bir kâseye boşaltılır ve sufle ile servis yapılır.
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