Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine zanlıların kullandıkları bir aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç Van'ın Tuşba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu.

ESERLER, URARTU VE YAKIN ÇAĞ DÖNEMİNE AİT

İHA'da yer alan habere göre araçta yapılan aramada Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet çanak çömlek, bir adet bilezik, 28 adet bronz halka, 271 adet takı ve boncuk, 9 adet obje olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirilirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı.