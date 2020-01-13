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Van'da okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Van Valiliği'nden kar tatiline yönelik açıklama geldi mi? İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi Van hava durumu...
VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? - 13 OCAK 2020 PAZARTESİ
Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime Pazartesi günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
VAN VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."
13 OCAK VAN HAVA DURUMU
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve çevrelerinde ilk saatlerde yer yer etkili olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
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