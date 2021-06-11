Bundan yüzlerce yıl önce Erek Dağı civarında 'hangi ağaçlar yetişiyordu' dediğimizde, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere ve gölün tabanına bakmamız gerekiyor. Bunlar adeta bu bölgenin birer şahidi, tarihi, hayatını kaydeden birer kitapları gibi ve gölün derinliklerinde meraklılarını bekliyor."