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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nde "sıcaklık" tehdidi" | Son dakika haberleri

        Van Gölü'nde "sıcaklık" tehdidi! Dr. Akkuş: Soğumazsa nefes alamayacak

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü yüzey suyu sıcaklığı 3.5, 4 derecelerde olması lazımken şuan 6, 6.5 derecede. Eğer su soğumazsa Van Gölü nefes alamayacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:52
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        Van Gölü'nde "sıcaklık" tehdidi"
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü 3712 kilometrekarelik alanıyla beraber devasa bir sucul ekosistemi oluşturduğunu, kendi içerisinde bir ekolojik yapıya sahip olduğunu belirterek, gölün "sıcaklık" tehdidi altında olduğunu söyledi.

        Dr. Mustafa Akkuş, "Bu ekolojik yapının sağlıklı işlemesi için belli şartlar, belli gereklilikler var. Bu gerekliliklerden biriside kış mevsimin de Van Gölü yüzey suyunun sıcaklığının 4 santigrat derecenin altına düşmesi lazım. Yüzey sularının 4 santigrat sıcaklığın altına düştüğü zaman özgül ağırlığı artıyor ve yüzeydeki su dibe doğru inmeye başlıyor. Tabandaki su da yüzeye doğru hareket ediyor. Böylece gölge bir döngü oluşuyor. Dipteki organik maddece zengin olan sular yüzeye çıkıyor güneş ışığıyla buluşuyor ve birincil üretim dediğimiz göldeki inci kefalinin aslında ana besin kaynağı olan planktonların çoğalmasını sağlıyor" dedi.

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        Van Gölü normalde her yıl havaların soğumasıyla beraber yüzey suyunun sıcaklığı 4 santigratın altına düştüğünün altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, şunları söyledi:

        "Şu an şubat ayının içerisindeyiz. Bu dönemde Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklığı 3.5, 4 derecelerde olması lazımken uydu görüntülerini incelediğimiz zaman şuan yüzey suyunun sıcaklığının 6, 6.5 derecelerde olduğunu görüyoruz. Bu şu demek. Van Gölü adeta bu sene nefes alamadı. Yani yüzeydeki sular ile dipteki sular yer değiştirip organik maddece zengin dip sular yüzeyle bulunmadı. Umut ediyoruz önümüzdeki günlerde havalar soğur Van Gölü'nün yüzey suyunun sıcaklığı 4 santigrat derecenin altına düşer.

        Van Gölü'nün yüzey suyunun bu aylarda 4 santigrat derecenin altına düşmesi lazım. Göllerin kış mevsiminde yüzey sularının 4 santigrat derecenin altına düşmesi, biyolojik çeşitliliği göldeki ekosistemin sağlıklı işlemesi için çok önemli bir durum. Fakat bu uydu görüntülerine baktığımız zaman Van Gölü yüzey sıcaklığının 6, 6.5 santigrat derecelerde seyrettiğini görüyoruz.

        Van Gölü'nün en sıcak bölgesi Çarpanak Adası civarı. Kıyılara geldiğimiz zaman 5 santigrat dereceye doğru düşüyor. Gölün en soğuk bölgesi Erciş körfezi olarak ifade ettiğimiz yer. Fakat burada da sıcaklık 4.5 santigrat derecelerde. Yani bu sene Van Gölü'nün sıcaklığı 4 santigrat derecenin altına düşmedi. Van Gölü soğuyamadı.

        Soğuyamaması Van Gölü için bir dezavantaj oluşturuyor. Çünkü yüzeydeki suyla dipteki suyun yer değiştirmesi lazım. Gölün adeta nefes alması lazım. Bu yüzden eğer önümüzdeki günlerde gölün yüzey suyunun 4 santigrat derecenin altına düşmezse maalesef Van Gölü soğuyamayacak adeta nefes alamayacak."

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