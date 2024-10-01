Van Gölü'nde esrarengiz olay! Türkiye Rojin'i arıyor!

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Van Gölü’ndeki esrarengiz olayın izini sürüyor.

Van’a üniversite okumaya giden 21 yaşındaki Rojin’den 4 gündür haber alınamıyor.

ANNE VE BABAYLA SON DAKİKA RÖPORTAJI!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ’de, Rojin’in babası Nizamettin Bey’le çok özel röportaj yapıldı. Nizamettin Bey kızıyla en son ne zaman görüştüğünü anlatırken daha birkaç gün önce üniversiteye kayıt yaptırdıklarını, kızını yurda yerleştirdiklerini söyledi.

Baba Nizamettin kızlarının kaybolmadan önce yaklaşık 11 dakika kadar annesiyle görüntülü bir şekilde konuştuğunu aktardı.

ROJİN EN SON KİMİNLE GÖRÜŞTÜ? Rojin’in aynı zamanda komşusu olan, Kıbrıs’ta üniversite okuyan bir genç tarafından arandığı iddia ediliyor. Polis aramaları sonucu o gencin de ifadesinin alındığı kaydedildi.