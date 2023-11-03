Van Gölü'nde çekilme sürdükçe kalıntılar ortaya çıkıyor

Göl biraz daha çekilince su altına kalan yapıların ne kadar fazla olduğu daha net ortaya çıkacaktır. Van Gölü, yüzyıllardır alçalıp yükseliyor. Bundan iki hafta önce yine Erciş sahilinde Urartular dönemine ait kalıntılar ortaya çıkmıştı" diye konuştu.