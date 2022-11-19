Van'da önemli keşif... Urartu Kralı Minua'ya ait

"Bildiğimiz Urartu tapınaklarından farklı olarak rizalitsiz bir tapınak. Urartu kaleleri içindeki en erken tapınak yapılarından biri olduğunu düşünüyoruz. Kaleyi çevreleyen surlar da tapınağımız gibi çok önemli çünkü Urartu kaleleri içinde mevcut yüksekliği en fazla olan surlar. Körzüt Kalesi bu anlamda da çok önemli. Yaklaşık 3 hektarlık alana sahip kalede saray yapıları, depo, tapınak ve kamusal alanlardan oluşan çok ciddi bir yapılaşma söz konusu.