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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

        Van'daki ev yangınında 6 aylık Şerzan bebek, beşiğinde hayatını kaybetti

        Van'da meydana gelen bir yangın kahretti. Tek katlı bir evde çıkan yangında beşiğinde olan 6 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Anne ve baba da son anda alevlerin arasından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:08
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        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
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        Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

        Yangın gece geç saatlerde Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesinde çıktı. Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı.

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        ANNE VE BABA ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

        Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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