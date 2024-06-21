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        Haberler Gündem Van'da iki trafik kazasında 1 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı

        Van'da iki trafik kazasında 1 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:48
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        Van'da kazalar: 1 ölü 15 yaralı
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        Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Trafikte seyreden hafif ticari araç, Muradiye-Çaldıran kara yolu 8. kilometresinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kazada yaralanan sürücüler ile iki araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan 2 yaralı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

        Tuşba ilçesinde de sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #van
        #trafik kazaları
        #haberler
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