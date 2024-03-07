Van'da emniyetin tek kadın süvarisi

Tabii ki belirli şartları vardı. Yönetmelikteki şartlara ve kriterlere uymak gerekiyordu. Temel binincilik kursumu başarı ile tamamlamam gerekiyordu ve her şeyden önemlisi; gönüllülük esastı. Çünkü hayvanlarla uğraşmak, sabır ve özveri gerektiriyor. Hayvanlara karşı merhamet duygunuz yoksa bu birimde çok zorluk çekebilirdiniz. Ben de bunu yapabileceğimi düşündüğüm için başvurumu yaptım ve başarılı oldum" diye konuştu.