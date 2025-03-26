Van'da durdurulan araçta 36 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı
Van'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında kontroller yaptı.
Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği belirtilirken, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.