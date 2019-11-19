19 KASIM 2019
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Van'da deprem! 19 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak Van'ın Edremit ilçesinde 2.4 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 19 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

19.11.2019 - 08:11 | Güncelleme: Gündem
Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Van Edremit'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 19 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 19 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.19 05:59:23 37.8480 29.7008 7.6 -.- 3.0 3.0 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.19 04:44:59 38.2645 44.5828 7.0 -.- 2.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 04:28:15 39.5263 28.8200 5.5 -.- 1.9 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.19 03:23:59 38.3000 44.4928 5.0 -.- 2.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 03:19:41 38.2702 44.5345 5.0 -.- 2.3 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 03:14:13 38.5828 44.3492 5.0 -.- 4.8 4.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.11.19 03:11:54 38.3425 44.5088 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.11.19 03:04:06 36.4560 28.3032 52.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.19 01:59:24 40.8705 28.1712 12.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 01:44:35 38.2502 44.4893 7.2 -.- 3.2 3.5 BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 01:19:20 38.3150 27.0642 5.0 -.- 1.9 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2019.11.18 22:36:44 39.5145 28.8317 3.6 -.- 1.6 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.18 22:13:38 37.7892 29.7145 5.0 -.- 1.9 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.18 22:13:00 37.9038 32.2167 1.5 -.- 0.8 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.11.18 20:24:10 39.0023 36.1575 4.4 -.- 1.7 -.- AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2019.11.18 19:00:44 38.5385 31.9645 13.2 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.11.18 16:43:41 40.7607 31.7450 0.0 -.- 2.0 -.- ALICOREN-(BOLU) İlksel
2019.11.18 16:38:45 35.7755 28.2395 5.0 -.- 2.4 2.6 AKDENIZ İlksel
2019.11.18 16:32:15 39.8518 33.0273 0.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.11.18 16:10:33 38.9612 32.8405 0.0 -.- 1.6 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.11.18 16:05:22 35.9427 27.6113 4.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.18 15:41:39 39.6107 27.8163 5.4 -.- 2.4 -.- GOKKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.11.18 15:09:12 38.1237 28.1987 8.8 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKOY-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2019.11.18 14:30:40 37.1127 23.1000 5.0 -.- 3.5 3.8 YUNANISTAN İlksel

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