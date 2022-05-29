Balık tutmaya çalışırken çaya düşen kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 22.50 sularında Van'ın Muradiye ilçesindeki Bandimahi Çayı'nda meydana geldi.

33 yaşındaki Şenol Polat isimli bir kişi, balık tutmaya çalışırken ayağı kayarak çaya düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, otopsi için Van'a gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 çocuk babası olan Şenol Polat'ın ağabeyinin de yaklaşık 15 yıl önce Antalya'da boğulduğu ortaya çıktı.