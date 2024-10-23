Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst'tan kaleci açıklaması - Futbol Haberleri

        Van Bronckhorst'tan kaleci açıklaması

        UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Bronckhorst'tan kaleci açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçının öncesinde oyunculardan Emirhan Topçu ile basın toplantısı düzenledi.

        GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ

        "İndiğimizde Türkiye'den kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle.. Tüm Türk halkıyla..." diyerek sözlerine başladı.

        Fransız ekibi Lyon'u değerlendiren Hollandalı teknik adam, "Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız." dedi.

        KALECİLERİN DURUMU

        "Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek."

        REKLAM

        GALATASARAY DERBİSİ

        "Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız. Lyon ile oyuna bakış açımız benzer diyebiliriz. Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Lyon iç sahada, biz deplasmandayız. Daha önce böyle maçlar oynadık. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz. Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Ciro'yu benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Tolisso gibi Bayern Münih tecrübesi olan isimler var. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğunu maçtan sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI

        "Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum" dedi.

        Gabriel Paulista'nın sakatlığıyla ilgili konuşan genç oyuncu, "Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz." dedi.

        Son olarak taraftara da seslenen Topçu, "Taraftarımız statta olamayacak ama bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Onlar için mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı bir sonuçla döneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Habertürk Anasayfa