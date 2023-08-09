Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

Her 2 ayda 1 kez açılan Valorant gece pazarı etkinliğinde 6 adet silah kaplaması imdirime girecek. Söz konusu kaplamaları almak isteyen oyuncukar gece pazarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, son olarak bu yılın Haziran ayında kullanıma açılan Valorant gece pazarı ile ilgili bilgiler...