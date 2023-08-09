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        Haberler Gündem Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

        Valorant gece pazarı ne zaman? İşte 2023 Valorant gece pazarı başlama ve bitiş tarihleri...

        Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Valorant oyununun gece pazarı etkinliğinin çıkış tarihi belli oldu. Oyuncular, pazarın ne zaman olacağı hakkında araştırmalara başladılar. Silah kaplamaları ve birbirinden farklı ürünleri satın almak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:54
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        • 1

          Her 2 ayda 1 kez açılan Valorant gece pazarı etkinliğinde 6 adet silah kaplaması imdirime girecek. Söz konusu kaplamaları almak isteyen oyuncukar gece pazarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte, son olarak bu yılın Haziran ayında kullanıma açılan Valorant gece pazarı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          SON OLARAK BU YILIN HAZİRAN AYINDA KULLANIMA AÇILDI

          Her 2 ayda bir kez açılan gece pazarı son olarak Haziran ayında kullanıcılar için erişime açılmıştı.

        • 3

          ERİŞİM TARİHİ BELLİ OLDU

          Bu ay kullanıcılarla buluşacak olan gece pazarının, 10 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

        • 4

          GECE PAZARI TARİHLERİ

          Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

          8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023

          5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023

          15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023

          7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023

          28 Eylül 2022 -11 Ekim 2022

          20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022

          18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022

          6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022

          9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022

          9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021

          29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021

          28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021

          2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021

          8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021

          11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021

          10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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