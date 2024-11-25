Ordu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu ve Gümüşhane okul var mı?
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava, Gümüşhane ve Ordu'da da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Gümüşhane ve Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar Valilik tarafından gelecek açıklamayı bekliyordu. Binlerce öğrenci ve veli ise "26 Kasım Salı Gümüşhane'de ve Ordu'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Gümüşhane ve Ordu okul tatil kararıyla ilgili son bilgiler…
- 1
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Karadeniz bölgesinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ordu ve Gümüşhane'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı, eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle öğrenciler ve veliler Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. "26 Kasım Salı Ordu’da ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?" sorusu sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. İşte ayrıntılar...
- 2
ORDU VE GÜMÜŞHANE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ordu ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi. Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
- 3
METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu, 11 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
-
- 4
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.