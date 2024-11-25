Tokat'ta okullar tatil mi? 26 Kasım Tokat'ta okul var mı?
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Tokat'ta okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, Valilik açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı aksatan hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oluyor. "26 Kasım Salı Tokat'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, gelecek açıklamalara odaklandı. İşte detaylar…
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Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Tokat'ta da etkisini artırıyor. Kar yağışının hayatı zorlaştırdığı bölgede, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Özellikle ulaşımın güçleştiği ve buzlanmanın risk oluşturduğu bölgelerde, eğitime ara verilmesi ihtimali gündemde. "26 Kasım Salı Tokat'ta okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin en çok konuştuğu konular arasında. İşte Tokat'ta hava durumu ve tatil kararına ilişkin son gelişmeler…
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TOKAT'TA EĞİTİME ARA
Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD’dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliğinin yaptığı açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ile yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. denildi.
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METEOROLOJİ'DEN 24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu, 11 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak; Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.