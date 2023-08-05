Vali Davut Gül: Taksiye 2 bin lira vermek daha büyük bir sorun

Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan taksi sorunu ve sokak hayvanları hakkındaki soruları da cevaplandırdı.

İstanbul´da yaşanan taksi sorunuyla ilgili çözüm noktasında neler yapmayı planlıyorsunuz sorusuna cevap veren Gül, "Evet İstanbul´da bir taksi problemi var. Sebebi ne olursa olsun, taksiciler mutsuz, müşteriler mutsuz, kamu ve sivil toplum kuruluşları mutsuz. Dolayısıyla sebep ne olursa olsun mevcut taksiciler de dahil taksi meselesinde memnun olan kimseyi görmedim. Minibüslerden taksiye geçiş izni verilmiş, bunlardan da 2 bin civarı minibüs henüz taksi olarak faaliyete girmemiş. Eğer o kadar acilse o 2 binin sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Adam müşteriyi alıyor, 5 kilometre gideceğiniz yeri 2 saatte gidiyor. 2 saatte 5 kilometre taksimetrenin yazacağı parayla adamın kazanacağı para adamı tatmin etmiyor. Taksi bulamamak sorun ama taksiye 2 bin lira vermek daha büyük bir sorun. Sonuç itibari ile taksi buldunuz ama 2 bin lirayla taksiyle evinize gittiniz. Dolayısıyla da taksi ulaşılabilir olacak, erişilebilir olacak, ekonomik olacak, bunlar bir araya geldiğinde mesele çözülmüş olur" dedi.

"SOKAK HAYVANI DİYE BİR ŞEY YOK"

Vali Gül, sokak hayvanlarıyla ilgili soruya ise "Dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokak hayvanı diye bir şey yok. Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben hayvanları çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın. Zaman zaman da insanlara zarar verirse de olabilir, hoş görelim' demek gibi bir lüksümüz yok. Kanunen belediyelere bir görev verilmiş, belediyeler görevini yapacak. Belediyeler görevini yaptığında, konuştuğumuz bu sorunun yüzde 90´ı çözülmüş olur. Ama belediye görevini yapmazsa, vatandaşta 'bunlara dokunmamak gerekiyor, o da bir can' dediğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor" ifadelerini kullandı.

"ESENYURT'TA SUÇ ORANI GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 9 AZALMIŞ DURUMDA"

Gül, “Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek" dedi. Gül, bireysel silahlanma ilgili ise, “Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor" diye konuştu.

Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise “Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi. Vali Gül, “Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor" ifadelerini kulandı.

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