Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor. Milli arayı iyi değerlendiren siyah-beyazlılarda Valerien Ismael, analiz ekibiyle birlikte Fenerbahçe'yi mercek altına aldı. Sarı-lacivertlilerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden Fransız çalıştırıcı, milli futbolcuların da dönmesiyle birlikte Fenerbahçe'yi oyuncularına ezberletecek.
11'İ DE NETLEŞİYOR
Valerien Ismael'in Fenerbahçe karşısındaki 11'i de giderek netleşiyor. İstanbulspor'la oynanan maçta performansı eleştirilen Ersin Destanoğlu'na destek verecek olan genç teknik direktör milli futbolcuya ilk 11'de şans verecek.
Stoperde Tayyip Talha Sanuç'a forma vermeyi planlayan Ismael geri dörtlü için ise Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku üzerinde duruyor. Orta sahada hem sertlik hem de hareketlilik isteyen Fransız çalıştırıcı bu bölgede ise Josef, Salih, Gedson üçlüsünü oynatmayı planlıyor. Ismael'in ön bölge için düşündüğü üçlü ise Muleka, Nkoudou ve Weghorst.
GHEZZAL YARIN NETLEŞECEK
Derbi öncesinde en kritik konulardan biri sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond'un durumları... Ağrıları devam eden Ghezzal'in durumunun yarın netleşeceği öğrenildi. Elinden operasyon geçiren Redmond'un ise özel atelle maçta forma giyebileceği belirtildi.
DELE ALLI KULÜBEDEN GELECEK
MKE Ankaragücü mücadelesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit eden Dele Alli'nin derbide oynamasının önünde bir engel bulunmuyor. Buna rağmen fiziksel açıdan yüzde 100'ünde olmayan Dele Alli'nin maça kulübede başlaması ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna girmesi planlanıyor.
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