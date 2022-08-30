Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlayarak başlayan Ismael'in açıklamaları şöyle:

"Özgüvenimiz artıyor. Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı. Dele Alli iyiydi. Haftaya daha da iyi olacağız. Sakatlar dönecek. Josef iyi yolda, 10 güne ihtiyacı olabilir. Ghezzal'ı takip ediyoruz, süreç yavaş ilerledi. 3 Türk kuralı, takımların üst düzey performans göstermesini engelliyor."