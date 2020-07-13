Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi başrollerinde; Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ve Rihanna’nın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Luc Besson yer alıyor.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi, Pierre Christin'in 1967'de yayınlanmaya başlayan “Valérian ve Laureline” adlı çizgi roman serisinden beyazperdeye uyarlandı.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu KADROSU

Yönetmen: Joseph Kosinski

Tür: Bilimkurgu, Macera

Ülke: 2017 / Fransa

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Oyuncuları

Oyuncular: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu

28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.