18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ve tecrübeli ismi Mehmet Topal da efsaneler arasında gösterildi ve Valencia Futbol Kulübü'nün kuruluşunun yüzüncü yılına katılması için davet aldı.
Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy ve Valencia CF Futbolcular Derneği Başkanı Fernando Giner'in imzasıyla gelen mektupta; "Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegâne fırsat olacaktır" denildi.
24 Mart'taki Valencia CF Efsaneler ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen mektup şöyle:
Sevgili Mehmet,
18 Mart 2019 tarihinde Valencia Futbol Kulübünün kuruluşunun yüzüncü yılı gerçekleşecek. Bu etkinlik; kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için, aynı şekilde neredeyse bir yüzyıldır temsil ettiğimiz İspanyol futbolu için de büyük bir gurur nedenidir.
Valencianismo ve İspanyol futbolu için bu kadar önem teşkil eden bu yıldönümü nedeniyle kulübümüz bilhassa 2019'un ilk çeyreğinde olmak üzere, tüm 18/19 sezonu boyunca farklı organizasyon ve aktiviteler gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, duygusallığı ve Yüzüncü yıldönümümüze yakınlığı sebebiyle, resmi takvimde bu hafta sonu için işaretlenmiş olan Lig Arasından faydalanarak, 24 Mart 2019 Pazar günü Mestalla'da gerçekleştirilecek olan Efsaneler Maçıdır.
Bahsi geçen Maç, kulübümüzün yakın tarihteki çok önemli futbolcularından oluşan Valencia CF Efsaneler ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri Seçmesini bir araya getirecek. Maçı yapacak ekiple birlikte, Valencia'mızın birinci ekibini oluşturan tüm futbolcuların, farklı sezonlarda oynamış eski valensiyalıların eşi benzeri görülmemiş takımını ve şüphesiz tüm taraftarların aklında kalacak bir günün büyük kahramanlarını bir araya getirmek amacıyla o gün Mestella'da olmanızı istiyoruz.
Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegâne fırsat olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!