VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi'ni kullanmaya başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, VakıfBank Spor Sarayı'na kurulan bu teknolojiyle oyuncuların antrenman ve maçlardaki performanslarının anlık olarak analiz edilebildiği belirtildi.

Açıklamada, giyilebilir çipler sayesinde sporcuların sıçrama, hız, hızlanma gibi tüm hareketlerinin kaydedilebildiği, sensörler vasıtasıyla alınan verilerin özel bir yazılımla anlamlandırılarak idman performanslarının ölçülebildiği ve maçlardaki verimliliğin kontrol edilebildiği aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, GPS Sporcu Performans İzleme Teknolojisi'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak her zaman ileriye bakıyoruz. Kazandıklarımıza bakmak yerine daha fazla nasıl gelişebileceğimiz konusundaki çalışmalara odaklanıyoruz. Bizi bir adım daha öne çıkarabilecek, küçük bile olsa bize olumlu katkı yapabilecek her türlü yeniliğe açığız ve bu yeni çalışmaları hayata geçirmek konusunda heyecanlıyız. Bu yüzden antrenman sistemimizde GPS teknolojisini dünyada ilk olarak kullanma ayrıcalığına sahip olan voleybol takımı olmaktan dolayı mutluyuz. Bu teknoloji sayesinde elde ettiğimiz bilgi ve veriler, antrenman metodolojisi anlamında çalışmalarımıza yüksek katma değer yaratıyor. Neler yaptığımız ve yapacağımız konusunda oldukça eğitici veriler elde ediyoruz, bu da hem sporcu hem de teknik ekibimizi heyecanlandırıyor. Böylece çalışma seviyemizi de bir üst aşamaya çıkarmış oluyoruz."

Sarı-siyahlı takımın kondisyoneri Giovanni Miale ise kullanmaya başladıkları bu teknolojiyle ilgili şöyle konuştu:

"Her oyuncumuzun kendisine ait giyilebilir çipi bulunuyor. Bu çipler sayede sporcularımızın sahada neler yaptığını anlık görebiliyoruz. Sisteme her antrenmanımızı ve maçımızı kaydediyoruz. Bu da bize oyuncularımızın son durumlarını rahatça gözlemlememizi sağlıyor. Sakatlık riskini de en aza indirmiş oluyoruz."