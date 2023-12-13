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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank: 3 - Sport Center: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank: 3 - Sport Center: 0 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 yenmeyi başardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:01
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        Vakıfbank galibiyetle başladı
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        VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.

        Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.

        SALON: Hangzhou

        VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Aleksia, Aylin (L), Busa, Van Aalen, Bahar)

        SPORT CENTER 1: Doan, Dinh, Vi Thi, T.Nyugen, T.Doan, Pham, K.Nyugen (L) (Ly, T.Hoang, Tran, T.Tran, Vo, H.Nyugen, Le)

        SETLER: 25-10, 25-15, 25-13

        SÜRE: 69 dakika

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