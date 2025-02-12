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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank: 3 - Galatasaray Daikin: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank: 3 - Galatasaray Daikin: 2 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:52
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        VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

        VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Bostti, Sıla Çalışkan)

        Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Karutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Timmermann)

        Setler: 25-20, 26-28, 25-17, 18-25, 15-12

        Süre: 134 dakika (26, 33, 29, 26, 20)

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