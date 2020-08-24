İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

UYARILARA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

İHA'da yer alan habere göre yetkililerin, salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiğini belirtilmesine rağmen, düğünler birçok salonda geç saatlere kadar yapılıyor. Onlarca kişinin halkalar oluşturup halayda bir araya geldiği görüntüler bitmiyor.

DÜĞÜNLERDE HALAY YASAKLANMIŞTI

Her gün yüzlerce korona virüs vakası olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, çocuk yaşlı demeden korna virüs hiçe sayılıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerle ilgili kararlar alındı. Akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak.

KONVOY YAPILMASI KISITLANMIŞTI

Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" diye alınan kararları açıklamıştı.