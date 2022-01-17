Gösterimi ertelendi

HABERTURK.COM

Yapımcılığını Rock Films olarak Ömer Kaya tarafından gerçekleştirilen son yılların en sıra dışı işine imza atılan filmin senaryosunu Kemal Uçar yazarken, yapım tasarımı ise İlban Ertem tarafından gerçekleştirildi.

CGV Mars Dağıtım tarafından sinemalara dağıtımı yapılacak olan film fantastik, komedi ve romantik ögeler içeriyor.

Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı olayların beyazperdeye aktarıldığı filmin 28 Ocak'taki gösterim tarihi artan vakalar nedeniyle 18 Mart'a ertelendi.